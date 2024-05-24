Турист положил камеру в сдаваемый багаж и снял на видео, что происходит с вашим чемоданом в аэропортах

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашей сумкой после регистрации в аэропорту? Один пользователь соцсети решил это выяснить, разместив скрытую камеру на своем багаже, но все пошло не совсем по плану.
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