Убийца группы Дятлова найден: лучше присядьте, это оказался…

Вот уже 65 лет исследователи пытаются раскрыть тайну гибели туристической группы Игоря Дятлова. Выдвигаются самые разные версии случившегося: одни говорят об экспериментах военных, другие и вовсе приписывают трагедии месть здешних духов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии