Не пора ли нам замахнуться на классика нашего – БМ-21 «Град»

Пришла пора В нашей стране стало хорошей традицией в честь знаменательных дат и праздничных юбилеев проводить грандиозные парады с показом легендарных образцов вооружения, причастных к тем или иным событиям.
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