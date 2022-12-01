Военное обозрение

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Не пора ли нам замахнуться на классика нашего – БМ-21 «Град»

Не пора ли нам замахнуться на классика нашего – БМ-21 «Град»

Пришла пора В нашей стране стало хорошей традицией в честь знаменательных дат и праздничных юбилеев проводить грандиозные парады с показом легендарных образцов вооружения, причастных к тем или иным событиям.

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