Зөлфәт Хәким: Илһам каян килә дигән сүзләрне яратмыйм, белмим, аңламыйм. Кеше аны белсә, иҗат та итмәс иде.
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Зөлфәт Хәким: Илһам каян килә дигән сүзләрне яратмыйм, белмим, аңламыйм. Кеше аны белсә, иҗат та итмәс иде.