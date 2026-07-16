15 000 циклов или 25-30 лет работы при сохранении не менее 70% емкости: CATL поставит в Европе гигантские натрий-ионные хранилища энергии на 5 ГВт·ч

Новая технология обещает меньше рисков и независимость от дорогого литияBosch впервые в истории начинает выпуск микросхем в СШАКитайская компания CATL и европейский поставщик энергетических решений Alfen объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого по всей Европе развернут системы хранения энергии Tener Sodium общей емкостью 5 ГВт·ч.