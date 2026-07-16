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15 000 циклов или 25-30 лет работы при сохранении не менее 70% емкости: CATL поставит в Европе гигантские натрий-ионные хранилища энергии на 5 ГВт·ч

15 000 циклов или 25-30 лет работы при сохранении не менее 70% емкости: CATL поставит в Европе гигантские натрий-ионные хранилища энергии на 5 ГВт·ч

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