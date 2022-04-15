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Я гражданин Украины. Сейчас нахожусь в Киеве. Пожалуйста, опубликуйте моё письмо.
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владимир Сырников
Я, как услышал о предупреждениях Украинским силовикам, чуть со стула не упал. Это же какие-то детские предупреждения ...
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