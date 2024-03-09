Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.
Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего
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Ирина Киктева
Какое разочароаание в человеке!Такие хорошие песни в репертуаре были и такая на старости лет стала стервой!Позор!
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20 час.
Erl Schweizer
Ради сохранения гипер-халяв в семейке Михалковых, принято давно давить своих бывших соратников, с которыми лобызались, а вот даже ССовца, брата отца Никиты Михалкова, за уши вытаскивать из грязи, из которой не было вообще выхода всем иным. Более того, в семейке умудрялись ССовца сделать даже орденоносцем, прицепить даже орден Славы на пиджачок сразу после реабилитации в 1955 году. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Лицемеру, халявщику каких страна не видела, дозволено все, давить будет бывших друзей по полной. Лиши халяв, пройдется и по президенту.
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12 час.
Александр Самбур
да блять %60пердунов пенсионеров орут что мы всё врём и аллачка хорошая
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2 час.
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