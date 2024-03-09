♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    да блять %60пердунов пенсионеров орут что мы всё врём и аллачка хорошаяТы будешь проклят...
  • Run Николаева
    Да хоть на суахили-кого это вообще волнует.Галкин написал по...
  • Ольга Каширина
    Абсолютно уверена, что  нашу девочку подставили.  Там  наверняка такая   крыса порылась, кажется Родченков его фамили...Необходимо «сказа...

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному!   Госдума на следующий день кипела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Киктева
Какое разочароаание в человеке!Такие хорошие песни в репертуаре были и такая на старости лет стала стервой!Позор!
Ответить
20 час.
Erl Schweizer
Ради сохранения гипер-халяв в семейке Михалковых, принято давно давить своих бывших соратников, с которыми лобызались, а вот даже ССовца, брата отца Никиты Михалкова, за уши вытаскивать из грязи, из которой не было вообще выхода всем иным. Более того, в семейке умудрялись ССовца сделать даже орденоносцем, прицепить даже орден Славы на пиджачок сразу после реабилитации в 1955 году. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Лицемеру, халявщику каких страна не видела, дозволено все, давить будет бывших друзей по полной. Лиши халяв, пройдется и по президенту.
Ответить
12 час.
Александр Самбур
да блять %60пердунов пенсионеров орут что мы всё врём и аллачка хорошая
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх