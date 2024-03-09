Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Erl Schweizer

Ради сохранения гипер-халяв в семейке Михалковых, принято давно давить своих бывших соратников, с которыми лобызались, а вот даже ССовца, брата отца Никиты Михалкова, за уши вытаскивать из грязи, из которой не было вообще выхода всем иным. Более того, в семейке умудрялись ССовца сделать даже орденоносцем, прицепить даже орден Славы на пиджачок сразу после реабилитации в 1955 году. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Лицемеру, халявщику каких страна не видела, дозволено все, давить будет бывших друзей по полной. Лиши халяв, пройдется и по президенту.