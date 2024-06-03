Испугать русского ежа голым «Пэтриотом»

Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией: «Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации.
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