Украденные у Малкина чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли нашли у него же дома

Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли найдены, сообщила полиция округа Аллегейни, штат Пенсильвания на своей странице в соцсети X.
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