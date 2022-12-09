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Киран Триппьер: «Англия хочет выиграть ЧМ – не стоит стыдиться этих слов. Надеюсь, нашей игрой с Францией будут гордиться»

Киран Триппьер: «Англия хочет выиграть ЧМ – не стоит стыдиться этих слов. Надеюсь, нашей игрой с Францией будут гордиться»

Киран Триппьер перед игрой с Францией сказал, что Англия хочет выиграть ЧМ-2022. «Мы знаем, что перед нами стоит трудная задача.

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