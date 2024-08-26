Четыре человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Саратове

Ночью и утром украинские формирование совершили атаку при помощи БПЛА на несколько регионов России. По данным Минобороны РФ, за ночь были уничтожены 20 украинских БПЛА: 9 над Саратовской, 3 над Курской, по 2 над Белгородской, Брянской, Тульской, по одному над Орловской и Рязанской областями.
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