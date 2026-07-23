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Газета.ру

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Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Мелибэндов к Мелибэндам

Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Мелибэндов к Мелибэндам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате - бывшем министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде и престолонаследии.

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