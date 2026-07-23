Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Мелибэндов к Мелибэндам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате - бывшем министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде и престолонаследии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии