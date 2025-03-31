Дилеры сохранили старые цены на авто с меньшим пробегом и возрастом

За год средняя стоимость подержанных кроссоверов на российском вторичном рынке почти не изменилась. При этом если у дилеров средний возраст и пробег автомобилей во всех ценовых категориях снизились, то у частных продавцов, напротив, стали выше.
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