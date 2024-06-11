Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России

Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа русскоязычных сотрудников отелей и гидов, сообщил РИА Новости замминистра туризма султаната Оман Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди.