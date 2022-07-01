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"Счёт оплачивать не будем": Безпалько указал на газовое заблуждение Польши

"Счёт оплачивать не будем": Безпалько указал на газовое заблуждение Польши

Польше показалось, что она имеет право выставить России счёт за прекращение поставок газа. Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько указал на газовое заблуждение Варшавы: разобраться она не может второй месяц.

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