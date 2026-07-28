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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист и друг Роналду Агирре встретился с Криштиану и Джорджиной после победы над фанатом Месси в боксерском поединке. С собой он принес чемпионский пояс

Испанский журналист и друг Криштиану Роналду Эду Агирре встретился с португальцем и его невестой Джорджиной Родригес .

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