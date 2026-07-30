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Игроки пляжного «Кристалла» помогли сборной России победить на турнире в Москве

Игроки пляжного «Кристалла» помогли сборной России победить на турнире в Москве

В Московском международном кубке принимает участие восемь команд из семи стран мира. Петербургские игроки пляжного футбольного клуба «Кристалл» помогли мужской сборной России стартовать с победы на Московском международном кубке.

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