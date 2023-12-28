НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    А Слава на порнхабе был звездой, что про его конец кино снимают?Дзюба снялся с Де...
  • Наталья Романенко
    Этим стыдно не бываетИвич о бомбардиро...
  • Надежда Новопашина
    Моральные уроды! А посмотрите, как они мерзки физически! Такие тельца надо скрывать, а не оголять! Да ещё всем напоказ!Павлюченко о вече...

Юран за возврат к «весна – осень»: «Минимизируем бестолковые игры в 10-15 градусов мороза. В минус 10 пальцы раком становятся – кому это нужно?»

Юран за возврат к «весна – осень»: «Минимизируем бестолковые игры в 10-15 градусов мороза. В минус 10 пальцы раком становятся – кому это нужно?»

– Вы последовательно высказываетесь за возврат к системе «весна – осень». – Да. – В чем видите принципиальное отличие от нынешней формулы? – Я говорил об этом еще тогда, когда принималось решение о переходе на «осень – весна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх