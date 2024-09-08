Спутник Salsa готовится к первому в истории «целевому» входу в атмосферу над Тихим океаном

8 сентября 2024 года с погрешностью в две минуты в любую сторону (22:48 по Москве) над Тихим океаном состоится историческое событие: из четырех спутников Cluster Европейского космического агентства (ESA) Salsa, который изучал магнитное поле Земли в течение 24 лет, практически полностью сгорит в атмосфере Земли.