Ани Лорак встречается с альфонсом, уверены поклонники

Певица Ани Лорак поделилась трогательным фото с возлюбленным. 45-летняя поп-звезда, исполнительница хита «Новый бывший», находится в романтических отношениях с 47-летним Исааком, победителем конкурса красоты «Мистер Испания».
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