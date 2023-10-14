«Мужчина гинеколог. Нормально или извращение». Что говорят женщины

Естественно ли это или перегиб, извращение, вульгарщина? Может ли мужчина работать гинекологом и как к нему будут относиться женщины? Звучит необычно, но ряд клиенток мужчин гинекологов подчеркивают, что их специалисты со своей работой справляются даже лучше, чем их женщины коллеги.