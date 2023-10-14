«Мужчина гинеколог. Нормально или извращение». Что говорят женщины

Естественно ли это или перегиб, извращение, вульгарщина? Может ли мужчина работать гинекологом и как к нему будут относиться женщины? Звучит необычно, но ряд клиенток мужчин гинекологов подчеркивают, что их специалисты со своей работой справляются даже лучше, чем их женщины коллеги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии