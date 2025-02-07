Скандального блогера из Екатеринбурга арестовали по делу об экстремизме. Фото

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, обвиненного в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, путем публикации экстремистских материалов (так считает следствие).
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