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Путин поручил продумать меры поддержки спутниц погибших бойцов СВО

Путин поручил продумать меры поддержки спутниц погибших бойцов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров подготовить меры поддержки женщин, которые не являются женами погибших бойцов Специальной военной операции, однако проживали вместе с ними, либо имеют общих детей.

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