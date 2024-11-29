Под домашний арест взяли начальника инспекции госстройнадзора в Новосибирске

Сегодня, 29 ноября, в отношении Алексея Нечунаева избрана мера пресечения. По решению Железнодорожного районного суда чиновник взят под домашний арест, сообщает паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
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