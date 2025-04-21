По его мнению, он продиктовано Лондоном.фото: president.gov.uaПредложение президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) о продлении пасхального перемирия в виде моратория на удары дальнобойными ракетами, стало лицемерной игрой.
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