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Рогов оценил предложение Зеленского о перемирии

Рогов оценил предложение Зеленского о перемирии

По его мнению, он продиктовано Лондоном.фото: president.gov.uaПредложение президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) о продлении пасхального перемирия в виде моратория на удары дальнобойными ракетами, стало лицемерной игрой.

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