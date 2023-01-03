БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский футбол заплутал в двух соснах, в одну из них врежется лбом

Российский футбол заплутал в двух соснах, в одну из них врежется лбом

Дюков и РФС дали «заднюю» по поводу перехода в Азию Дмитрий Светлов На фото: глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков (Фото: Гавриил Григоров/ТАСС) В последние несколько лет среди людей стали популярна такая аббревиатура — ИБД.

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