Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды

Сегодня на общегородской планерке исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова вручила семьям героев, павших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации, ордена Мужества.
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