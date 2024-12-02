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Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды

Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды

Сегодня на общегородской планерке исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова вручила семьям героев, павших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации, ордена Мужества.

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