В Туле 24 сентября выявлен 601 безбилетник в общественном транспорте

Ежедневные проверки по выявлению безбилетников в общественном транспорте продолжаются в Туле. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству города, 24 сентября контролеры установили 601 нарушителя.
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