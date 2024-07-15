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Месси заменен на 66-й минуте матча с Колумбией. Он плакал на скамейке и мог получить повреждение еще в 1-м тайме. Из-за травмы также выбыл Монтьель

Месси заменен на 66-й минуте матча с Колумбией. Он плакал на скамейке и мог получить повреждение еще в 1-м тайме. Из-за травмы также выбыл Монтьель

Капитан сборной Аргентины покинул поле после того, как запнулся о газон в скоростной борьбе с соперником.

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