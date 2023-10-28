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Турция опровергла данные о взлете с базы НАТО истребителей из-за ударов по Газе

Турция опровергла данные о взлете с базы НАТО истребителей из-за ударов по Газе

В администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию о том, что с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок сектора Газа якобы взлетели два истребителя.

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