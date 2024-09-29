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Актанышта аюлар умарталыкны туздырган: юлда бәрдереп үтергән балалары өчен үч алуларымы?

Актанышта аюлар умарталыкны туздырган: юлда бәрдереп үтергән балалары өчен үч алуларымы?

Актаныш районы – әллә ни зур-зур урманлы як та түгел, ләбаса. Тик менә аюлар бу районны «үз итә». Шушы көннәрдә социаль челтәрләрдә Татарстанның төрле пабликларында Актанышта аюлар төшерелгән кадрлар таралды.

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