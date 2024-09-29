Актанышта аюлар умарталыкны туздырган: юлда бәрдереп үтергән балалары өчен үч алуларымы?

Актаныш районы – әллә ни зур-зур урманлы як та түгел, ләбаса. Тик менә аюлар бу районны «үз итә». Шушы көннәрдә социаль челтәрләрдә Татарстанның төрле пабликларында Актанышта аюлар төшерелгән кадрлар таралды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии