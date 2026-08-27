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Нижегородская правда

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В Нижегородской области начался отбор в команду движения #МЫВМЕСТЕ

В Нижегородской области начался отбор в команду движения #МЫВМЕСТЕ

В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор команды лидеров, координаторов и управленцев движения #МЫВМЕСТЕ, которые поведут за собой волонтерское сообщество региона и будут ежедневно воплощать принцип всеобщей взаимопомощи.

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