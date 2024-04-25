Отжиги сухой травы проходят в Свердловском округе Иркутска

В Иркутске продолжаются мероприятия по отжигу сухой травы. По данным администрации города, сегодня, 25 апреля их проводят на трех площадках Свердловского округа: Район здания на Игошина, 1а (площадь обработки – 3 гектара) Чернышевского, 5 (площадь обработки – 1,4 гектара) Кайская, 64 (площадь обработки – 0,7 гектара) Все отжиги осуществляются под строгим контролем.