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Ковальчук о Месси в Майами: «Цены на недвижимость растут, когда такой человек переезжает в твой город. С Леброном в 2010-м так и случилось»

36-летний форвард сборной Аргентины по футболу этим летом перешел в клуб МЛС «Интер Майами». – Вы бываете в Майами.

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