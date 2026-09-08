На Ямале впервые отмечают День языков народов России

На Ямале впервые со всей страной впервые отмечается День языков народов России. В честь праздника, учрежденного указом президента России Владимира Путина, в регионе запланировано проведение более 150 событий: от просветительских уроков и тематических выставок до масштабных диктантов, флешмобов и лингвистических игр.