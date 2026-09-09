В Калмыкии отмечают 80-летие «Элистинского чуда»

В Калмыкии отмечают 80-летие события, которое называют «Элистинским чудом». Мероприятия проходят в рамках Года единства народов России, говорится на сайте организаторов.
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