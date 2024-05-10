В Челябинске пустят дополнительные автобусы к кладбищам

Челябинцам рассказали о работе городского транспорта на Радоницу и в предстоящие выходные. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следующий вторник, 14 мая, православные отмечают Радоницу, или Родительский день, когда принято вспоминать преставившихся родных.