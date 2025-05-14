Суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен

Европейский суд юстиции признал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие переписки с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.
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