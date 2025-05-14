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Суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен

Суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен

Европейский суд юстиции признал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие переписки с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

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