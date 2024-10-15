Metro оценило фильм "Малышарики. День рождения"

Режиссёры: Оксана Бычкова, Катерина Савчук Сценарий: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова В ролях: Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова Вряд ли найдётся хоть один человек, который не знает, кто такие смешарики.