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Metro оценило фильм "Малышарики. День рождения"

Metro оценило фильм "Малышарики. День рождения"

Режиссёры: Оксана Бычкова, Катерина Савчук Сценарий: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова В ролях: Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова Вряд ли найдётся хоть один человек, который не знает, кто такие смешарики.

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