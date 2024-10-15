Metro оценило фильм "Малышарики. День рождения"

Режиссёры: Оксана Бычкова, Катерина Савчук Сценарий: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова В ролях: Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова Вряд ли найдётся хоть один человек, который не знает, кто такие смешарики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии