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Талалаев — о лучшем форварде на старте сезона РПЛ: Соболев обещал стать плохим мальчиком, он им стал

Талалаев — о лучшем форварде на старте сезона РПЛ: Соболев обещал стать плохим мальчиком, он им стал

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал лучших футболистов стартового отрезка нынешнего сезона РПЛ.

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