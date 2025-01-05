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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Демин набрал 3 очка и сделал 7 передач во втором матче после возвращения в состав «Кугарс»

Российский разыгрывающий набрал 3 очка, 7 передач, 3 подбора и 1 перехват за 26 минут в проигранном матче в рамках Big 12 с университетом Хьюстона (55:86).

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