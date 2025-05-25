ПСЖ с Сафоновым победил "Реймс" и в 16-й раз завоевал Кубок Франции по футболу

www.globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency Футболисты "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) победили "Реймс" и в 16-й раз выиграли Кубок Франции, в составе парижан весь матч провел вратарь российской сборной Матвей Сафонов.
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