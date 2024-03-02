Spiegel: Минобороны ФРГ опасается большой утечки внутренних переговоров

Министерство обороны Германии встревожено по поводу того, что могла произойти утечка ещё большего объёма информации, а не одного опубликованного фрагмента переговоров немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост.
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