26.09.24==Новый «агент Кремля» в элите ЕС: «То, что мы делаем на Украине, аморально»

Президента Хорватии подозревают в «работе на Россию». С резкой критикой в адрес Зорана Милановича после участия в саммите лидеров Берлинского процесса выступил премьер-министр государства Андрей Пленкович.
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