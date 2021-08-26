Джо Байден выступил с экстренным заявлением на фоне атак в Кабуле Главное: — Отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (запрещено в РФ) — За последние 12 часов из Афганистана эвакуировали 7 тысяч человек — Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГ — США продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты — США планируют покинуть Афганистан к 31 августа, если не произойдет чего-то неординарного Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек.