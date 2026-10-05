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РИА Новый день

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ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам

ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам

В Свердловской области идет мокрый снег, температура воздуха в регионе вплотную приблизилась к нулевой отметке, а в ближайшие часы похолодание продолжится.

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