В Перми неизвестный открыл огонь по окнам жилого дома

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.Согласно сообщению ТК ВЕТТА в социальных сетях, неизвестный выстрелил в окно дома по улице Василия Татищева, 4 в Перми.
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