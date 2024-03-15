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В Перми неизвестный открыл огонь по окнам жилого дома

В Перми неизвестный открыл огонь по окнам жилого дома

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.Согласно сообщению ТК ВЕТТА в социальных сетях, неизвестный выстрелил в окно дома по улице Василия Татищева, 4 в Перми.

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