В каникулы МЧС России усилена профилактическая работа с детьми

На личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова профилактика безопасности детского отдыха. Он призвал вовлекать в эту работу волонтеров и общественные организации: «Зачастую разъяснительная работа, которая проводится с населением в начале сезона, определяет то, как пройдет все лето».
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