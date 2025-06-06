В каникулы МЧС России усилена профилактическая работа с детьми

На личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова профилактика безопасности детского отдыха. Он призвал вовлекать в эту работу волонтеров и общественные организации: «Зачастую разъяснительная работа, которая проводится с населением в начале сезона, определяет то, как пройдет все лето».