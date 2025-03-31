Врач назвал чернослив лучшим сухофруктом для опорожнения кишечника

Известно, что при запорах помогают несколько видов сухофруктов. Один из наиболее известных — это чернослив, говорит Рабиа де Латур, доктор медицины, гастроэнтеролог в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.
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