"Алтай будет трясти": ученый о землетрясении 2003 года и о том, когда ждать его вновь

Профессор АлтГУ Геннадий Барышников рассказал amic.ru, почему произошло Чуйское землетрясение, которое считается сильнейшим в современной истории России 27 сентября 2003 года на Алтае произошло сильнейшее землетрясение в России за последние 150 лет.
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